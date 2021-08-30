Advertisements

أحمد سعد في أحدث ظهور له: "للرياضة عنوان"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له من الجيم وعلق قائلا:"للرياضة عنوان".

يذكر أن نشر الفنان أحمد سعد صورة بوستر لأغنيته الجديدة غير واضحة يشاركه فيها مطرب آخر غير معلن عنه،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "سعد" على الصورة قائلًا:"تفتكرو بعمل ايه مع مين".


وطرح أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "٢٠٠ جنية" والذي تحمل نفس الاسم وهي من كلمات عبدالله حسن وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تفاصيل إصابة نجمي برشلونة ومدة الغياب

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 12 ساعة

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:38 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements