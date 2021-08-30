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ميدو يدافع عن شيكابالا: اتحاد الكرة يجبره على الاعتزال

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
ميدو يدافع عن شيكابالا: اتحاد الكرة يجبره على الاعتزال


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق العقوبة التي وقعت عليه، مؤخرًا، بعد أحداث مراسم التتويج بلقب الدوري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه من المستحيل أن يعترض على قرارات اتحاد الكرة، ولكن من لابد أن تكون العقوبة على قدر الفعل.

وتابع، "سألت أحد أصدقائي الحاضرين للحدث وأقسم لي أن شيكابالا لم يسب أحمد مجاهد تمامًا، وكل ما قاله بالنص أنت أهلاوي، وكسبنا الدوري غصب عنك".

واستكمل، "لا أقول أن شيكابالا لم يخطئ، لكن الموقف لا يستحق الإيقاف لمدة 8 أشهر، خاصة إن أحمد مجاهد نفسه أكد إن شيكابالا لم يسب أحد، لذلك فهو قرار ظالم".

وأضاف، "إعطاء شيكابالا أقصى عقوبة بعد الشطب في موقف لم يسب فيه أحد باعتراف أحمد مجاهد شخصيًا ظلم بين، وإيقافه 8 أشهر هيبطله كرة ويدبحه، ويجبره على الاعتزال".

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