موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني





يستعد الفرق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد الموافق 12 من شهر سبتمبر المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.





وتمكن الملكي من الفوز على ريال بيتيس بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "بينتو فيامارين" في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة المحلية.





ويمتلك الميرينجي 12 نقطة حتى الآن من فوزين وتعادل خلال ثلاث لقاءات خاضها حتى الآن في الدوري.



