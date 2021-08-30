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سكرتير محافظة الجيزة يتابع إزالة المنشآت المعوقة لتوسعة طريق المريوطية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:44 ص
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أعمال التطوير الجارية بممشى المريوطية السياحي لمعاينة الأكشاك الحضارية الجاري تنفيذها، والتي ستساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد استثماري للمحافظة.

تطوير ممشى المريوطية 
كما تابع السكرتير العام نسب التنفيذ بكباري المشاه والسيارات أمام ستوديو مصر، بالإضافة إلى مجهودات إزالة بعض المنشآت التي تعيق مسار التطوير والتوسعة بالبر الشرقي بطريق المريوطية.
 
جولة تفقدية 
وشملت جوله السكرتير العام تفقد التجهيزات الجارية لإقامة الاصطفاف السنوي للمعدات في مواجهة الأزمات، والتي من المقرر إقامه فعاليتها خلال أيام .

الكلمات المفتاحية

ممشى المريوطية محافظة الجيزة المريوطية

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