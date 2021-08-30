ميدو: الأهلي محظوظ والبدري لا يحب مصطفى محمد









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي محظوظ بتعاقده مع الثنائي، بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن المدربين لا يملكون الوقت من أجل تعليم اللاعبين أفكار وخطط جديدة، لكن الأهلي محظوظ بأن الثنائي بيرسي تاو وميكيسوني، تدربوا من قبل تحت قيادة بيتسو موسيماني، لذلك لن يتأخروا كثيرًا في الانسجام مع المجموعة.





وتابع، "آخر ما يفكر به الأندية هو اللاعب، ضغط المباريات الكبير لا يساعد على تطوير اللاعبين الشباب، كما قد يجبر اللاعبين الكبار على الاعتزال المبكر".





واستكمل، "عبد الشافي لابد أن يلعب أساسي مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعد ما قدمه في بطولة الدوري، وكان يجب أن يتم استدعاء عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر".



