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موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
محمد نادر

نجح باريس سان جيرمان في العوده بالثلاث نقاط من ملعب ستاد ريمس حينما تغلب عليه بهدفين دون رد، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

افتتح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، التسجيل لباريس بحلول الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يوقع اللاعب ذاته على الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 63 من زمن المباراة،لينتهى اللقاء بهدفين دون رد لصالح الفرق الباريسي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان، حينما حل بديلا للبرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني.

ويستعد فريق العاصمة الفرنسية لمواجة كليرمون في إطار الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل الموافق 12 من شهر سبتمبر على ملعب بآرك دي برانس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. 
ويحتل باريس صدارة الدوري برصيد 12 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة خلال المواجهات التي خاضها حتى الآن.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الفرنسي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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