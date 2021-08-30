محمد رمضان يتلقى هدية من إيلي طعمة



















أهدى إيلي طعمة الفنان ​محمد رمضان​، عند زيارته لبيروت، هديّة مميزة وهي لوحة كبيرة رسم بها صورة عائلية لـ محمد رمضان مع أولاده مستخدماً ٢٤٠٠ قطعة من الصدف.



لكن المفاجأة لم تنته هنا، فقد قام ايلي بتقديم هدية أخرى من عمله الشهير وهي طاولة زهر مزخرفة من مجموعته الجديدة بألوان وتصاميم لم تطلق بعد، كان قد حفر عليها صورة اخرى لـ محمد رمضان.



فأعرب الأخير عن مدى سعادته بهذه الهدية، واحتفظ ايلي طعمة بطاولة حرفية ثانية موقّعة من محمد رمضان ليضيفها الى ارشيفه ومعرضه الخاص.