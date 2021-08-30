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هيفاء وهبي وأجواء استثنائيّة في حفلها الثاني بالساحل الشمالي   

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أشعلت الفنانة هيفاء وهبي الأجواء في حفلها الجديد الّذي أحيته في Kiki’s Beach، وهو حفلها الثاني في الساحل الشمالي بمصر بعد نجاح حفلها الأول قبل يومين والّذي تصدّرت من خلاله الترند عبر تويتر.

خطفت هيفاء وهبي أنظار الجمهور بحضورها وقدّمت أجمل الأغنيات ضمن أجواء استثنائيّة في واحدة من أقوى حفلات الساحل الشمالي لعام 2021، وتفاعل الحضور معها في الفيديوهات المُتداولة، فظهرت محاطة بكاميرات هواتفهم، وردّدوا معها الأغاني بحماس كبير.
 
 كما نشرت هيفاء وهبي فيديو Reel وهي تؤدّي أغنية "يا حياة قلبي" الشهيرة على المسرح، وتخطّى المنشور عتبة المليون مشاهدة خلال 9 ساعات فقط، وانهالت التعليقات المحبة لها.
 

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