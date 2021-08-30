Advertisements

مصادر في مجلس الأمن تكشف حقيقة مناقشة إرسال قوات حفظ سلام لأفغانستان

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:19 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
أكدت مصادر في مجلس الأمن الدولي أن المجلس لا يبحث حاليا إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى أفغانستان.

إرسال قوات حفظ سلام لأفغانستان
وقالت المصادر: "في الوقت الحالي، لا يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة إرسال بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ولاسيما إلى كابول".
 
وأضافت المصادر: "تجري حاليا مناقشة مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يهدف إلى ضمان مغادرة المواطنين الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بطريقة آمنة، مع وصول آمن وموثوق".

سيطرة حركة طالبان
وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل في الـ15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب في أفغانستان قد انتهت وأن شكل الحكومة في البلاد سيتضح في المستقبل القريب".
 
ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن قوات حفظ سلام طالبان أفغانستان

أخبار تهمك

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في قضية اختطاف الطفل زياد بالمحلة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل إصابة نجمي برشلونة ومدة الغياب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: الأهلي محظوظ والبدري لا يحب مصطفى محمد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئيس الأفغاني يقرر إطلاق سراح 175 سجينا من طالبان

"طالبان" تهاجم مدينة شمال أفغانستان وسط محادثات سلام مع الولايات المتحدة

"طالبان" تهاجم مدينة بشمال أفغانستان وسط محادثات سلام مع الولايات المتحدة

الحكومة الأفغانية تثير مخاوف جديدة بشأن صفقة طالبان مع الولايات المتحدة

انفجار مدوي يهز منطقة السفارات فى العاصمة الأفغانية كابول

الناتو: مقتل جنود أمريكيين ورومانيين في تفجير كابول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements