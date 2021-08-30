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أخذ ورد بين أحمد العنزي وطليقته سارة الكندري عبر التواصل الاجتماعي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


نشر ​أحمد العنزي​، طليق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​سارة الكندري​ مقطع فيديو، اعتذر فيه للجمهور كما رد على اتهام طليقته له بالنفاق، بعد أن ظهرت بفيديو نشرته كشفت فيه حقيقة وقوع الطلاق.

ووجه لها رسالة نارية وقال: "بشو بنبلش، أول شي بعتذر لأهلي ومتابعيني وربعي وحق أي إنسان أعرفه، بعتذر عن الغفلة اللي كنت فيها، أنا صحيت، أنت تقول آخد سنابي آخد انستجرامي، إحنا بشر خطائين بس يوم آخدهم علشان أمنعك من شي أنت بتسويه، بس يوم ما آخدهم علشان أمنعك تعمل شي عكس تقاليدنا وعادتنا".

وأضاف أحمد العنزي: "الله سبحانه وتعالى فاتح أبواب التوبة، أنت كبشر اللي عاوز توصله، ترا نهايتك معروفة وين، الحمد لله أنا بعدت ما أريد! إحنا بشر بنغلط، وعلشان لجأت لله سبحانه وتعالى صرت منافق!، علشان عرفت غلطتي صرت منافق، قول عني اللي أنت عايز تقوله الله فوق".

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