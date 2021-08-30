مدرب أنجولا: منتخب مصر الأقوى في إفريقيا وأطالب الفيفا بالتدخل لحل أزمة المحترفين

















تحدث بيدرو جونكالفيز، المدير الفني لمنتخب أنجولا الأول لكرة القدم، عن مواجهة منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وأكد بيدرو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن غياب محمد صلاح ومحمد النني، عن صفوف المنتخب المصري، سيكون مؤثر، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري هو أقوى منتخب في قارة إفريقيا.





وتابع، "إذا كانت مصر قد خسرت لاعبين إثنين فقط "صلاح والنني"، في المواجهة المقبلة أمامنا، فنحن خسرنا 12 لاعب بسبب أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية".





واستكمل، "المنتخبات الإفريقية ترسل لاعبيها للعب في أوروبا، حتى يكتسبوا الخبرات التي تؤهلهم لإفادة منتخباتهم بشكل أكبر بعد ذلك، ولذلك يجب على فيفا دعم المنتخبات الوطنية لانضمام لاعبيها المحترفين والاستفادة من خدماتهم في تصفيات كأس العالم".





وأضاف، "خسرنا 7 لاعبين أمام جامبيا، و9 أمام الجابون بسبب الإجراءات الاحترازية، وأري بابل يعد أحد أهم اللاعبين في المنتخب الأنجولي، وبالفعل تم ضمه للمعسكر الحالي".





واسترسل، "أري بابل هو أحد أفضل اللاعبين داخل الملعب، وكذلك من أفضل الشخصيات خارجه، تحدثت معه وأخبرته أن الوطن يحتاج إليه، فسريعًا ما استجاب وانضم للمعسكر، تلك هي الروح التي أرغب أن أراها دائمًا في اللاعبين".



