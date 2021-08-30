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الكويتية شجون الهاجري تثير غضب الجمهور بعد تقليدها لرقص السندريلا سعاد حسني

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات بعد تداول روادها مقطع فيديو في صفحاتهم الخاصة للممثلة الكويتية ​شجون الهاجري​ من مسلسل "​ملاك رحمة​".

وتظهر شجون بالفيديو وهي ترقص في غرفة النوم، على لنغام بانو بانو للراحلة سعاد حسني كما ارتدت نفس فستانها، ما أثار الجدل بين المتابعين، إذ علق أحدهم أنها تقلد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني وكتب آخر: "شكلها يخوف"، بين علق متابع آخر: "مبدعة".

يشار إلى أن مسلسل "ملاك رحمة" من تأليف ​أحمد العوضي​ وإخراج محمد سمير، وإنتاج شركة "​Eagle Films​" لصاحبها المنتج اللبناني ​جمال سنان​.

ويشارك شجون البطولة، كل من ​مرام​، ​عبد الله التركماني​، عبد الله عبد الرضا، شوق الهادي، حصّة النهبان، أحمد العوضي، أريج العطار، حسين الحداد، الغالية، منصور البلوشي وغيرهم.

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