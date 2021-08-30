شاعر لبناني يصدم الجميع بطبيعة مرضه النفسي ونجوم وطنه يدعمونه





استضافت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات الشاعر والكاتب اللبناني ​علي المولى​ في حلقة جديدة من برنامج "شو القصة" على قناة "لنا"، وخلالها كشف عن قصة حياته واهمها الكشف عن مرضه النفسي الصعب وهو " الاضطراب الفصامي الثنائي"، وهو اضطراب صحة عقلية، يعاني المصاب فيه من أعراض نفسية.



وكشف ان الحالة بدأت معه تزامناً مع "دخوله عالم الشهرة والنجومية"، مؤكدا أن "شخصاً آخراً بداخله بدا يخبره بانه مخلص هذه الحياة".



استدعى مرضه الإبتعاد عن أصدقائه وعائلته وحينها كتب كلمات أغنية "أزمة ثقة" التي غنّاها الفنان السوري ​ناصيف زيتون ​لمسلسل "​الهيبة​" ، واعتبرها المولى أنها تعبّر عن احساسه ومشاعره وتحديداً حادثة حصلت معه، كذلك كتب كلمات " يا بتفكر يا بتحس" التي غنّتها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، واغنية الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ " كلنا مننجر" التي حققت نجاحاً بارزاً، وهي مرتبطة بحادثة دخوله مستشفى الامراض النفسية والعقلية لتلقي العلاج.



وكشف عن انتصاره على مرضه من خلال توقفه عن تناول ادوية الاكتئاب، ومتابعة حياته بطريقة سليمة.



و قال خلال الحلقة "ان كل الاغاني الحلوة التي سمعتوها تحكي عن مرضي، فهل كان يعلم الفنانون انهم يغنّون معاناة الكاتب؟".



وتفاعل عدد من المشاهير مع تصريحات المولى عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نذكر منهم ناصيف زيتون الذي كتب " علي الغالي والقريب من القلب والفكر ابن الاصل المليان فن.."، والكاتبة والمخرجة اللبنانية ​نادين جابر​، إضافة الى المنتج اللبناني ​صادق الصباح​ الذي كتب: "علي المولى من الفنانين الحقيقيين الذين ينبض قلبهم بالفكر والاحساس ومشوارنا عمره خمس سنوات ومستمر بأجمل التترات التي حققت نجاحاً باهراً عربياً" والممثلة اللبنانية القديرة رولى حمادة.