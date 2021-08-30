Advertisements

شاعر لبناني يصدم الجميع بطبيعة مرضه النفسي ونجوم وطنه يدعمونه

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


استضافت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات الشاعر والكاتب اللبناني ​علي المولى​ في حلقة جديدة من برنامج "شو القصة" على قناة "لنا"، وخلالها كشف عن قصة حياته واهمها الكشف عن مرضه النفسي الصعب وهو " الاضطراب الفصامي الثنائي"، وهو اضطراب صحة عقلية، يعاني المصاب فيه من أعراض نفسية.

وكشف ان الحالة بدأت معه تزامناً مع "دخوله عالم الشهرة والنجومية"، مؤكدا أن "شخصاً آخراً بداخله بدا يخبره بانه مخلص هذه الحياة".

استدعى مرضه الإبتعاد عن أصدقائه وعائلته وحينها كتب كلمات أغنية "أزمة ثقة" التي غنّاها الفنان السوري ​ناصيف زيتون ​لمسلسل "​الهيبة​" ، واعتبرها المولى أنها تعبّر عن احساسه ومشاعره وتحديداً حادثة حصلت معه، كذلك كتب كلمات " يا بتفكر يا بتحس" التي غنّتها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، واغنية الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ " كلنا مننجر" التي حققت نجاحاً بارزاً، وهي مرتبطة بحادثة دخوله مستشفى الامراض النفسية والعقلية لتلقي العلاج.

وكشف عن انتصاره على مرضه من خلال توقفه عن تناول ادوية الاكتئاب، ومتابعة حياته بطريقة سليمة.

و قال خلال الحلقة "ان كل الاغاني الحلوة التي سمعتوها تحكي عن مرضي، فهل كان يعلم الفنانون انهم يغنّون معاناة الكاتب؟".

وتفاعل عدد من المشاهير مع تصريحات المولى عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نذكر منهم ناصيف زيتون الذي كتب " علي الغالي والقريب من القلب والفكر ابن الاصل المليان فن.."، والكاتبة والمخرجة اللبنانية ​نادين جابر​، إضافة الى المنتج اللبناني ​صادق الصباح​ الذي كتب: "علي المولى من الفنانين الحقيقيين الذين ينبض قلبهم بالفكر والاحساس ومشوارنا عمره خمس سنوات ومستمر بأجمل التترات التي حققت نجاحاً باهراً عربياً" والممثلة اللبنانية القديرة رولى حمادة.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل إصابة نجمي برشلونة ومدة الغياب

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:38 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements