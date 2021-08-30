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بعد طرحها بأربع أيام... ماذا حققت أسما لمنور بجديدها عبر يوتيوب

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


حققت المطربة المغربية أسماء لمنور، نجاحات كبيرة بعد طرحها لأغنية بعنوان “أنا لو”، عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

واختارت لمنور طرح جديدها الفني باللهجة الخليجية، وتعاملت فيه مع “مزيد” على مستوى الكلمات فيما عادت الألحان لـ”نوت”، أما التوزيع فحمل توقيع خالد عز.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية أسماء المنور أغنية بعنوان “وقتاش”، وهي جينيريك لمسلسل يحمل اسم “بنات العساس”، عرض، خلال شهر رمضان المنصرم، على القناة المغربية الأولى.

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