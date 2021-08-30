رئيس وزراء كندا يتعرض لموجة شتائم من متظاهرين خلال تجمع انتخابي

واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا، في خضم حملته الانتخابية، متظاهرين غاضبين، بعد أن كان اضطر إلى إلغاء تجمع انتخابي الجمعة بسبب متظاهرين معارضين للتطعيم والقيود الصحية.





غضب متظاهرين

وأقدمت مجموعة تضم نحو مئة من المتظاهرين الصاخبين على التشويش على تجمع انتخابي في كامبريدج في أونتاريو كان ترودو يعلن خلاله عن تدابير لمعالجة تغير المناخ إذا أعيد انتخابه في الانتخابات المبكرة في 20 سبتمبر.





وقال ترودو الذي أجاب على أسئلة الصحفيين على الرغم من صيحات الاستهجان التي أطلقها المحتجون، إن "الكنديين لن يتراجعوا، ولا حتى أنا".





شتائم لرئيس وزراء كندا

ووجه هؤلاء شتائم لترودو ولشخصيات أخرى كانت حاضرة، على ما روى صحافيو القنوات التلفزيونية الذين كانوا موجودين في المكان. ووضعت متظاهرة كمامة كتبت عليها "الكمامة عديمة الفائدة مثل ترودو".





وأكد ترودو أنه يتفهم أن البعض قد يشعر بالخوف والقلق بعد عام صعب، غير أنه شدد على أنه لن يغيّر حملته ولا رسالته. وقال "أريد أن أكون واضحا جدا (...) أنا مصمم تماما على رغبتي في دفع كندا إلى الأمام (...) لا شيء يمكن أن يقوله هؤلاء الناس سيجعلني أتراجع في طموحي لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على سلامة الكنديين من خلال التطعيم".





واعتبر أن التهديدات ومحاولات إثارة الخوف لدى الكنديين "لن تنجح".















