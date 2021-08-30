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بعد نجاح اختطاف... السعودية إلهام علي تشكر جمهورها وتوجه لهم رسالة محبة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

بدأت منذ أيام منصة شاهد Vip، عرض المسلسل السعودي اختطاف، والذي حاز على نسب مشاهدة مرتفعة بعد عرض حلقاته الأولى.

ووجهت السعودية إلهام علي رسالة شكر لجمهورها وقالت: ‏كمية التفاعل والإبداع اللي اشوفها من تصاميم، رسم او صور شي موطبيعي سبق وقلت متعه المتابعه لأعمالي ما احس فيها بسبب القصه محروقه بالنسبه لي.

وأضافت: لكن جالسه اشوف العمل بعيونكم واعيش اللحظه والتفاعل معكم ياخي انتم مبدعييييييين نزلت بسنابي مقاطع ومو ملحقة من كل قلبي شكرا.

يذكر أن العمل من تأليف أماني السليمي وإخراج البريطاني مارك إيڤرست، ومن بطولتها إلى جانب نخبة من النجوم منهم عبدالإله السناني، أسمهان توفيق، ليلى سلمان، فاطمة الحوسني، خالد صقر، عبدالعزيز سكيرين وغيرهم الكثير، وهو من إنتاج «mbc» ومنتج منفذ المخرج أوس الشرقي.

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