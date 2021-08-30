جوزيف عطية يوجه رسالة لجمهوره بعد نجاح عالحلوة والمرة





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "​عالحلوة والمرة​" شارة المسلسل التي يغنيها الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​، وهي من كلمات داني نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.



وبعد اقترابها من تحقيق أول مليون مشاهدة عبر يوتيوب، أعرب جوزيف عن سعادته الغامرة بهذا النجاح وقال إنه تابع تفاعل الجمهور وأسعدته الأصداء الإيجابية على الاغنية.



وكان شوّق جوزيف عطية المتابعين بصورتين نشرهما في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهر جوزيف بالصورة الأولى بكواليس تصوير عمل في مدينة إسطنبول التركية، وأرفق تعليقاً قال فيه: "قريباً".



كما نشر صورة أخرى بان فيه أمام المرآة وكتب عليها: "نستكمل التصوير".