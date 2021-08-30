"طالبان": زعيم الحركة موجود في قندهار.. وسيظهر للعلن قريبا

أعلن المتحد باسم "طالبان" أمس الأحد أن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق له وظهر في العلن، موجود في أفغانستان وتحديدًا في مدينة قندهار.





وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "إنه في قندهار.. يُقيم هنا منذ البداية".





من جهته، ذكر مساعد المتحدث بلال كريمي أنه "سيظهر قريبًا بشكل علني".





ويتزعم أخوند زاده "طالبان" منذ عام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحًا، ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.



