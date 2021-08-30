بعد إصابته بفيروس كورونا.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة سعد رمضان الصحية





حالة من القلق يعيشها جمهور الفنان اللبناني سعد رمضان، بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته أحد المصابين قبل أيّام".



هذا ما أعلنه رمضان عن إصابته عبر حسابه الخاص في "تويتر"، حيث اعتذر من "كلّ الذين خالطهم قبل معرفته بأنّه يحمل الفيروس نتيجة مخالطته أحد الأشخاص الذي تبيّن لاحقاً أنّه مصاب".



كما نشر صورة الفحص الإيجابي، معلقاً: "لكلّ من خالطني مؤخّرا بعتذر منكم، نتيجة فحص الكورونا إيجابي".



وحرص "الفجر الفني" على الاطمئنان عليه وتواصل مع مدير أعماله وسام مولى والذي قال إنه يتحسن للغاية وحالته جيدة جدا.



وطالب أن نطمئن جمهوره على وضعه الصحي، مشيرا إلى أنه يتحسن ويتطور يوما تلو الآخر، وقال: الحمدلله هو بخير.



