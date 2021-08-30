Advertisements

بعد إصابته بفيروس كورونا.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة سعد رمضان الصحية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:37 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


حالة من القلق يعيشها جمهور الفنان اللبناني سعد رمضان، بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته أحد المصابين قبل أيّام".

هذا ما أعلنه رمضان عن إصابته عبر حسابه الخاص في "تويتر"، حيث اعتذر من "كلّ الذين خالطهم قبل معرفته بأنّه يحمل الفيروس نتيجة مخالطته أحد الأشخاص الذي تبيّن لاحقاً أنّه مصاب".

كما نشر صورة الفحص الإيجابي، معلقاً: "لكلّ من خالطني مؤخّرا بعتذر منكم، نتيجة فحص الكورونا إيجابي".

وحرص "الفجر الفني" على الاطمئنان عليه وتواصل مع مدير أعماله وسام مولى والذي قال إنه يتحسن للغاية وحالته جيدة جدا.

وطالب أن نطمئن جمهوره على وضعه الصحي، مشيرا إلى أنه يتحسن ويتطور يوما تلو الآخر، وقال: الحمدلله هو بخير.

أخبار تهمك

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك مجاناً.. طالع التفاصيل ؟

منذ نصف ساعة

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة أنجولا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة والراحلين عن الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ ساعة و 8 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:05 ص

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements