موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني









يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لايبزج، يوم السبت 11 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزج يوم السبت 11 سبتمبر في مسابقة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ريد بول أرينا لايبزج.





وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزج يوم السبت في مسابقة الدوري الألماني الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



