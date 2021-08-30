تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة أنجولا













كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم، المتوقع لمواجهة أنجولا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن التشكيل الأقرب لمصر أمام أنجولا، سيكون على النحو التالي:





محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبد الشافي، طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشة، رمضان صبحي، محمد شريف.





وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم الدفع بعمر جابر على حساب أكرم توفيق.



