ممثل لبناني يسخر من محمد رمضان: "عنده طيارة خاصة وملايين المعجبين وأول مرة أسمع عنه الآن"!





مازالت أصداء الضجّة التي أثيرت حول الفنان محمد رمضان، تؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصوله على الدكتوراة الفخرية من المعهد الألماني ثمّ سحبها منه.



وبعد كل هذا الجدل، سخر الممثل اللبناني نعيم حلاوي منه على صفحته الخاصة، حيث قام بنشر تعليق قال فيه إنه بالرّغم من شهرة محمد رمضان منذ العام 2005، ومن أنّ لديه أغاني وديو مع سعد لمجرّد، ويملك طائرة خاصّة وملايين المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّه حضر إلى لبنان، واستقبله وديع الشيخ، وتمّ تكريمه في كازينو لبنان من قبل وزير الثقافة ونقابة الفنّانين والممثلين، وحصل على الدكتوراة الفخريّة، ثمّ سُحبت منه، ومع ذلك فهذه هي المرّة الأولى التي يسمع به.



وأضاف حلاوي في منشوره قائلاً "ان لا بد ان هناك خطا ما وعليه ان براجع طبيب عيون لانه شك ان يكون مصاب بالعمى وختم ساخرا :"على اي كوكب كنت عايش من الـ2005 لليوم؟" بعتقد صار لازم خفف شوَي تركيزي عالتيار وجبران ووزارة الطاقة وشوف غير مصايب وأمور عم تحدث حوالينا.. عن جد جرصة انه لليوم تا سمعت بإسم محمد رمضان".



حديثه حلاوي لم يكن مقبولا وعرّضه للانتقاد من قبل المعلّقين ممن أكّدوا على أن محمد رمضان بدوره لا يعرف به، ولم يسمع باسم نعيم حلاوي من قبل".



ووجّه له أحد المعلّقين سؤالاً قال فيه: "ليش انت برأيك محمد رمضان بيعرف في واحد عالكوكب اسمو نعيم حلاوة؟؟"، وأكدوا له على أن شهرة رمضان تتخطى شهرته ألف مرة.