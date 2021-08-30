إعصار إيدا يتسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة نيوأورليانز الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، انقطاع الكهرباء عن مدينة نيوأورليانز بالكامل بسبب الإعصار إيدا الذي يضرب ولاية لويزيانا.





إعصار إيدا

ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.





إعصار كاترينا

واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.





وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.



