Advertisements

إعصار إيدا يتسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة نيوأورليانز الأمريكية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، انقطاع الكهرباء عن مدينة نيوأورليانز بالكامل بسبب الإعصار إيدا الذي يضرب ولاية لويزيانا.

إعصار إيدا
ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

إعصار كاترينا 
واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.

الكلمات المفتاحية

جو بايدن انقطاع الكهرباء اعصار ايدا أمريكا إعصار كاترينا

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل إصابة نجمي برشلونة ومدة الغياب

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 11 ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

السلطات الأمريكية تجلي أكثر من مليون شخص مع اقتراب "فلورنس"

الإعصار "مايكل" يصل ولاية فلوريدا الأمريكية

الفلبين واليابان وتايوان يستعدون لعاصفة القرن

أمريكا تتأهب مع اقتراب إعصار "باري" من نيو أورلينز

صاحبه أمطار وفيضانات وانقطاع للكهرباء.. "نيو أورليانز" تستعد لأول إعصار هذا الموسم

توقف نحو 70% من إنتاج النفط في خليج المكسيك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:38 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements