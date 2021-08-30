حقيقة عروض الدوري السعودي للتعاقد مع محمد الشناوي













كشف الإعلامي إبراهيم فايق، حقيقة تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضاً من أندية الدوري السعودي، لرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2: محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حتي هذة اللحظة لم يتلق أي عروض من الدوري السعودي.





وتابع: حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي، حال تلقي حارس النادي الأهلي، أي عروض رسمية، سوف يتم إعلانها بشكل واضح.







