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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره إسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره إسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد إسبانيول في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

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