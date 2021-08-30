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الكشف عن مواعيد المباريات التى يغيب عنها شيكابالا بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أعلن اليوم مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 8 أشهر بعد المشادة التى حدثت بين الثنائي عقب مواجهة البنك الأهلي فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:- 

إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

مواعيد المباريات التى يغيب عنها شيكابالا بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

وبذلك الإيقاف يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن مباريات الزمالك كاملة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم القادم والذي ينطلق خلال الشهر القادم وينتهي فى يونيو 2022.

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