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تعرف على صفقات الأهلي الجديدة والراحلين عن الفريق

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية الموسم الجديد ويرغب فى المنافسة على جميع البطولات وأبرزها مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي خسرها الموسم المنقضي أمام الزمالك.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع بيرسي تاو من برايتون الانجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن مهاجم سموحة ويرغب فى التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن موسيماني استقر على رحيل كل من سعد سمير ومروان محسن وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

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