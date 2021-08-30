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تطورات تجديد عقد ثنائي الأهلي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجديد ثنائي الفريق عمرو السولية وعلي معلول من أجل أن يحافظ المارد الأحمر على قوامه الأساسي للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وعلم الفجر الرياضي أن الأهلي يرغب فى إنهاء الاتفاق مع السولية ومعلول من أجل البقاء فى الأهلي لمدة أكبر خاصة أن الثنائي من العناصر الأساسية للفريق الذي حقق بطولتي دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الزمالك توج بلقب مسابقة الدوري المصري الممتاز على حساب الأهلي الموسم الماضي.

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