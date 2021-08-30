الأوبرا تواصل مسيرة الإبداع في قلعة صلاح الدين









واصلت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مسيرة الابداع من خلال فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فعلى مسرح المحكى قضى حشد جماهيرى ضخم امسية متنوعة قدمت خلالها المغنية الشابة دينا الوديدى لون فنى مميز يستلهم التراث ويمزجه بالموسيقى الحديثة لينتج شكل غنائى مبتكر ووسط تفاعل واعجاب الحضور.





وغنت الوديدي السيرة الهلالية ، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع ، الله باقى، احسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى كما شاركتها غناء عدد من الاعمال صديقتها منه حسين .





وسبق حفل الوديدي حفلا لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى الذى انطلق مع الجمهور فى رحلة لدنيا الجاز ليقدم العديد من الاعمال العالمية كان منها غني غني غني، موجة، نيويورك، رقصه القمر، كرنفال، لوس رويس، جواليه، افالون، مامبو جامبو، اشعر بسعاده، مزاج، شيء مجنون صغير، دميه الساتان، كان من الافضل ، الى جانب عدد من المؤلفات العربية التى اعيد صياغتها لتناسب اسلوب الجاز كان منها اهل المحبة ، الحنة الحنة كما شارك بالغناء مع الفريق كل من فريدة تامر وعلى الحريرى .