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هل يتعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز ؟.. طالع التفاصيل

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد

كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن آخر تطورات ملف المفاوضات مع نجم بيراميدز من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة الحمراء يواصلون الضغط على إدارة نادي بيراميدز من أجل الموافقة على رحيل إبراهيم عادل نجم السماوي خلال الفترة المقبلة".

وأشار المصدر إلى أنه مازال هناك تواصل بين مسئولى الفريقين من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب بقوة في ضم اللاعب مؤكدًا على أنه سيصبح أحد نجوم القلعة الحمراء في فترة قصيرة.

ورغم كل ذلك إلا أن بيراميدز يتمسك ببيع اللاعب مقابل 30 مليون جنيه ودخول ناصر ماهر ضمن الصفقة، وهو حتى الآن ما يرفضه مسئولى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يكون هناك تطورات في الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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