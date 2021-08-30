عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

























كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مسئولى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تواصلوا مع إدارة نادي بيراميدز على إتفاق شبه رسمي حول ضم نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور خلال الفترة المقبلة.





وأشار المصدر إلى أن الصفقة تمت بشكل شبه رسمي حيث أن مسئولى الزمالك أنهوا جميع الإتفاقات مع اللاعبين قبل التحدث مع مسئولى بيراميدز.



