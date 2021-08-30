هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك مجاناً.. طالع التفاصيل ؟

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الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
محمد زويد







كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مجلس إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن مسئولى الزمالك يرفضون بشكل قاطع التعاقد مع جونيور أجاى لاعب النادي الأهلي السابق بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

كما أكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لا يرغب في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ولكن مصادرنا كشفت عن وجهه اللاعب المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت مصادر "الفجر الرياضي" أن اللاعب قريب من التوقيع لبيراميدز ومن المقرر أن تشهد الصفقة تقدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أوضحت أن وكيل اللاعب توصل إلى أتفاق مع إدارة نادي الإتفاق السعودى من أجل أحتراف اللاعب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، ولكنه من الأقرب أن ينضم اللاعب إلى صفوف السماوي.

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