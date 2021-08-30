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نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


اقترب أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني من الرحيل إلى الدوري الألماني خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية إلى لايبزيج.

رحيل إلياكس موريبا 

و من المقرر أن ينتهي عقد إلياكس موريبا، صاحب الـ18 عامًا، مع الفريق الكروي الأول برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض اللاعب التوقيع على عقود جديدة مع البارسا.

من جانبه قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل موريبا ووكلاؤه إلى اتفاق على الشروط الشخصية لعقد اللاعب مع لايبزيج منذ عدة أسابيع".

وتابع: "عقد موريبا مع لايبزيج سيكون لمدة 5 سنوات اعتبارًا من يونيو/حزيران 2022، ولا يزال وكلاء اللاعب يريدون إتمام هذه الصفقة".

وأتم رومانو: "ينتظر برشلونة عرضًا رسميًا من لايبزيج فقط من أجل الاستغناء عن موريبا".

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