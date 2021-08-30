صلاح يقترب من رقم قياسي مع ليفربول









تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن رقم قياسي جديد قريب من النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي.





رقم قياسي قريب من صلاح





و كان محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي قد أحرز هدفًا من ركلة جزاء خلال تعادل ليفربول مع تشيلسي بنتيجة 1-1، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





من جانبه ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وصل إلى 127 هدفًا مع الريدز خلال 206 مباريات في جميع المسابقات.





وتابعت الصحيفة أن جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول نجح أمام تشيلسي في تحويل ركلة جزاء داخل الشباك للمرة الـ17 على التوالي.





وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح بات على بعد ركلة جزاء واحدة لمعادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية بقميص ليفربول الإنجليزي.



