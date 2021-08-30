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إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أرسل إنذار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالأمس من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.
ولفت برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن ريال مدريد كان قد أرسل عرضًا إلى النادي الباريسي بشأن من أجل التعاقد مع مبابي مقابل 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون كمكافآت.
وألمح البرنامج الإسباني أن تقارير صحفية فرنسية زعمت أن إدارة ريال مدريد أبلغت مسئولي باريس سان جيرمان بشكل رسمي بالانسحاب من الصفقة في حالة عدم الموافقة على العرض المقدم من أجل شراء مبابي في مدة أقصاها مساء الأحد.
وأكد البرنامج الإسباني أن باريس سان جيرمان لم يرد حتى الآن على عرض ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي وذلك لاستعراض القوة على الملكي.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد أرسل لباريس سان جيرمان تهديدًا بالانسحاب من الصفقة لاستعراض القوة أيضًا أمام النادي الباريسي.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أحد موظفي الأمن الذين يعملون مع مبابي شدد على أن النجم الفرنسي سينتقل بشكل مؤكد إلى ريال مدريد.

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