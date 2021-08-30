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"بارزاني" يبحث مع "ماكرون" القضايا العالقة بين كردستان وحكومة العراق

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:53 ص
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، على أهمية العمل والتنسيق المشترك مع فرنسا والمجتمع الدولي في سبيل حل جميع مشاكل العراق ولا سيما القضايا العالقة بين كردستان والحكومة الاتحادية.
 
مباحثات بارزاني وماكرون
وبحث بارزاني خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنفيذ اتفاق سنجار وعودة النازحين، وتطورات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا"، حسبما ذكرت قناة "السومرية" الإخبارية.

علاقة تاريخية بين فرنسا وكردستان
بدوره، أشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العلاقة التاريخية التي تجمع بين فرنسا وإقليم كردستان، والدور الذي لعبته القوات في إلحاق الهزيمة بداعش، مؤكدا مواصلة دعم ومساندة بلاده للإقليم، وقال ماكرون : "زيارتنا إلى كردستان هي رسالة بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها".

الكلمات المفتاحية

ماكرون كردستان فرنسا بارزاني

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