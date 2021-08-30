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يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
   بات نادي يوفنتوس الإيطالي قريبًا من التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة البرتغالي                كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الصيفي الجاري بعد انتقال الأخير لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واتفق مانشستر يونايتد على التعاقد مع رونالدو هذا الصيف، لكن اللاعب لم يوقع عقود انتقاله إلى الشياطين الحمر حتى الآن.

ورفض كريستيانو استكمال عقده الممتد حتى نهاية الموسم مع يوفنتوس، ليقرر الرحيل إلى مانشستر يونايتد فريقه الأسبق الذي لمع بين صفوفه.

وأوضح فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن مويس كين، مهاجم إيفرتون، وصل مساء أمس السبت إلى تورينو لإجراء الكشف الطبي واستكمال انتقاله إلى يوفنتوس من التوفيز.

وأتم: "اتفق الناديان على صيغة الصفقة، حيث سينتقل كين إلى يوفنتوس لمدة عامين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء".

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