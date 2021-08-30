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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تجديد النشاط في المفاعل النووي في كوريا الشمالية "مقلق للغاية"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي إن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع أنه ينتج البلوتونيوم للأسلحة النووية، مما يسلط الضوء على جهود الدولة المعزولة لتوسيع ترسانتها.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير، يوم الجمعة، إن علامات التشغيل في المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط، والذي يُنظر إليه على أنه قادر على إنتاج بلوتونيوم يستخدم في صنع الأسلحة، هي الأولى التي يتم رصدها منذ أواخر عام 2018. واضاف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المفاعل في يونغبيون، وهو مجمع نووي في قلب البرنامج النووي لكوريا الشمالية، انه "منذ أوائل يوليو 2021، كانت هناك مؤشرات، بما في ذلك تصريف مياه التبريد، بما يتفق مع العملية".

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونغ يانغ مفتشيها في عام 2009. ثم مضت الدولة قدما في برنامجها للأسلحة النووية وسرعان ما استأنفت التجارب النووية. كانت آخر تجربة نووية لها في عام 2017. وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن كوريا الشمالية من بعيد، إلى حد كبير من خلال صور الأقمار الصناعية.


وقالت جيني تاون، مديرة مشروع 38 شمال ومقره الولايات المتحدة، والذي يراقب كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر تصريف المياه، مما يدعم الاستنتاج بأن المفاعل يعمل مرة أخرى. واضافت "لا توجد طريقة لمعرفة سبب عدم تشغيل المفاعل من قبل - على الرغم من استمرار العمل في خزان المياه خلال العام الماضي لضمان المياه الكافية لأنظمة التبريد".

واضافت "يبدو التوقيت غريبًا بعض الشيء بالنسبة لي، بالنظر إلى الميل إلى الفيضانات في الأسابيع أو الأشهر المقبلة التي يمكن أن تؤثر على عمليات المفاعل".

في العام الماضي، قالت شركة 38 نورث إن الفيضانات في أغسطس ربما تكون قد ألحقت أضرارًا بمباني المضخات المرتبطة بمدينة يونغبيون، مما يسلط الضوء على مدى ضعف أنظمة تبريد المفاعل النووي في مواجهة الأحداث المناخية القاسية. وقالت وسائل إعلام حكومية إن الأمطار الموسمية تسببت في حدوث فيضانات في بعض المناطق هذا العام، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن تهديدات لموقع مركز يونغبيون للأبحاث العلمية النووية.

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاعل النووي

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