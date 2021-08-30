Advertisements

نيوزيلندا تعلن أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر لكوفيد 19

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح COVID-19 الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية، بعد أن عانت امرأة من آثار جانبية نادرة أدت إلى التهاب عضلة قلبها.

تأتي أنباء الوفاة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي متغير دلتا بعد ما يقرب من ستة أشهر من خلوها من الفيروسات. جاء ذلك بعد مراجعة من قبل لجنة مستقلة لمراقبة سلامة اللقاحات. وقالت الوزارة في بيان: "هذه هي الحالة الأولى في نيوزيلندا حيث تم ربط الوفاة في الأيام التالية للتلقيح بلقاح فايزر COVID-19"، دون تحديد عمر المرأة.

وأضافت الوزارة أن لجنة مراقبة اللقاح عزت الوفاة إلى التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي نادر لكنه معروف للقاح فايزر. يمكن أن يحد التهاب عضلة القلب من قدرة العضو على ضخ الدم ويمكن أن يسبب تغيرات في نظم ضربات القلب. وردا على ذلك، قالت فايزر إنها أدركت أنه قد تكون هناك تقارير نادرة عن التهاب عضلة القلب بعد التطعيمات، لكن مثل هذه الآثار الجانبية نادرة للغاية.

وصرحت لرويترز "فايزر تأخذ الأحداث السلبية التي يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحنا على محمل الجد." تابعت "نحن نراقب عن كثب جميع هذه الأحداث ونجمع المعلومات ذات الصلة لمشاركتها مع السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم." وقالت وزارة الصحة إن مشاكل طبية أخرى في نفس الوقت يمكن أن تكون قد أثرت على النتيجة بعد التطعيم. لكنها أضافت أن فوائد اللقاح فاقت مخاطر الآثار الجانبية.

الكلمات المفتاحية

نيوزلندا كوفيد 19 فايزر

أخبار تهمك

هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك مجاناً.. طالع التفاصيل ؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ يوم

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 14 دقيقة

يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل أول حملة تطعيم جماعي بلقاح فايزر في بريطانيا

هل لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لكورونا؟

وفاة شخصين في النرويج بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" ضد كورونا

النرويج.. وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الأمريكي

بيان هام من الصحة العالمية حول مأمونية لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

متى تحصد الصحة ثمار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:05 ص

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

07:01 ص

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements