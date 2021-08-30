نيوزيلندا تعلن أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر لكوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح COVID-19 الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية، بعد أن عانت امرأة من آثار جانبية نادرة أدت إلى التهاب عضلة قلبها.





تأتي أنباء الوفاة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي متغير دلتا بعد ما يقرب من ستة أشهر من خلوها من الفيروسات. جاء ذلك بعد مراجعة من قبل لجنة مستقلة لمراقبة سلامة اللقاحات. وقالت الوزارة في بيان: "هذه هي الحالة الأولى في نيوزيلندا حيث تم ربط الوفاة في الأيام التالية للتلقيح بلقاح فايزر COVID-19"، دون تحديد عمر المرأة.





وأضافت الوزارة أن لجنة مراقبة اللقاح عزت الوفاة إلى التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي نادر لكنه معروف للقاح فايزر. يمكن أن يحد التهاب عضلة القلب من قدرة العضو على ضخ الدم ويمكن أن يسبب تغيرات في نظم ضربات القلب. وردا على ذلك، قالت فايزر إنها أدركت أنه قد تكون هناك تقارير نادرة عن التهاب عضلة القلب بعد التطعيمات، لكن مثل هذه الآثار الجانبية نادرة للغاية.



