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ميدو يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:31 ص
شيكابالا
شيكابالا
أحمد عصام
أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن عقوبة اتحاد الكرة على محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بالإيقاف لمدة 8 أشهر سيتم تخفيضها خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان هناك سوء تنظيم من نادي البنك الأهلي واتحاد الكرة والشركة الراعية خلال تسليم درع الدوري للزمالك، ولم يحدث أي اتفاق بين جميع الأطراف".

وأضاف: "مستحيل أن نعترض علي عقاب أي شخص يقوم بفعل يستلزم العقوبة، لكن من المفترض أن تكون العقوبة علي قدر الفعل.. سألت أحد أصدقائي الحاضرين للحدث وأقسم لي إن شيكابالا لم يسب أحمد مجاهد تماما، وكل ما قاله بالنص "انت اهلاوي، وكسبنا الدوري غصب عنك" ".

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