موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام وكريستال بالاس يوم السبت 11 سبتمبر 2021على استاد سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





يحتل توتنهام المركز الأول حتى الآن في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، حيث خاض 3 مباريات حتى تلك اللحظة وتمكن من الفوز فيهم جميعا ويسعى في الموسم الحالي للمنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا وإسعاد جماهيره.





في حين يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد نقطتين حصدها من 3 مباريات، حيث خسر من تشيلسي في الجولة الأولى وتعادل مع كلا من ويستهام يونايتد وبرينتفورد ويسعى للتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الحالي.



