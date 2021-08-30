Advertisements

موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:30 ص
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام وكريستال بالاس يوم السبت 11 سبتمبر 2021على استاد سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

يحتل توتنهام المركز الأول حتى الآن في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، حيث خاض 3 مباريات حتى تلك اللحظة وتمكن من الفوز فيهم جميعا ويسعى في الموسم الحالي للمنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا وإسعاد جماهيره.

في حين يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد نقطتين حصدها من 3 مباريات، حيث خسر من تشيلسي في الجولة الأولى وتعادل مع كلا من ويستهام يونايتد وبرينتفورد ويسعى للتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الحالي.

الكلمات المفتاحية

كريستال بالاس جدول الدوري الإنجليزي توتنهام

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 14 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك مجاناً.. طالع التفاصيل ؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام المقبلة في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة توتنهام ضد واتفورد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:05 ص

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

07:01 ص

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements