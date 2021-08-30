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ميدو: قرار اتحاد الكرة يجبر شيكابالا على الاعتزال

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:50 ص
شيكابالا
شيكابالا
أحمد عصام

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، أن عقوبة اتحاد الكرة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، ظالمة، مشددا على أنها قاسية للغاية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا أقول إن شيكابالا لم يخطئ، لكن الموقف لا يستحق الإيقاف لمدة 8 أشهر، خصوصا إن أحمد مجاهد نفسه أكد إن شيكابالا لم يسب أحد، لذلك فهو قرار "ظالم" ". 

وأضاف: "قرار اتحاد الكرة ضد شيكابالا يعني إجباره علي الاعتزال".

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