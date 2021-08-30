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شوبير يشيد بصفقات الاتحاد السكندري

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:50 ص
صفقات الاتحاد
صفقات الاتحاد
إسلام عودة
أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالصفقات التى أبرمها مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى مساء أمس لتدعيم فريق الكرة . 

وكتب شوبير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ( صفقات ممتازة - كل التحيه لمحمد مصيلحى ومجلس إدارتة رغم صعوبة المنافسة مع أندية المؤسسات - نجح بشكل جيد ) . 

وتعاقد الاتحاد السكندرى مساء أمس مع 4 صفقات جديدة وهى الغانى الدولى مورو ساليفو والبوركينى الدولى سعيد سمبورى لاعب المصرى ونادر رمضان لاعب الاسماعيلى ومصطفى رمضان عفروتو لاعب الحمام .

الكلمات المفتاحية

محمد مصيلحي صفقات الاتحاد شوبير رياضة

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