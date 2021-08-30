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ميدو يكشف كواليس إيقافه 4 مباريات بالبريميرليج ودور "دروجبا"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:55 ص
ميدو
ميدو
أحمد عصام
تحدث النجم أحمد حسام "ميدو"، عن كواليس حصوله على كارت أحمر أثناء لعبه مع توتنهام أمام تشيلسي فى الدورى الإنجليزي.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حصلت على كارت أحمر فى كرة مشتركة مع لاعب تشيلسي واستغرق خروجي من الملعب حينذاك ٣ دقائق ووجدت العقوبة الإيقاف ٤ مباريات، ويجب التظلم على على القرار خلال ٧٢ ساعة فقط مع وضع شيك بألف جنيه إسترليني". 

وأضاف: "ذهبت للاستئناف داخل الاتحاد الانجليزي ووجدت وكأنها محكمة، وكان الاتهام بأنني تعمدت عدم الخروج من الملعب، ودافعت عن نفسي بأن لاعبى البلوز هم من تسببوا فى عدم خروجي بشكل سريع ودروجبا نجح فى تهدئة الأمور، ثم تم تخفيف العقوبة إلى ٣ مباريات".

وتابع: "هذا هو النظام، أتمنى أن يحدث ذلك فى الدوري المصري، ما يحدث هنا عدم نظام وأشخاص يريدون اتخاذ القرارات بشكل منفرد".

الكلمات المفتاحية

ميدو رياضة تشيلسي فى الدوري الإنجليزي اخبار الرياضة

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