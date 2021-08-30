خبير لوائح يفجر مفاجأة عن ردة فعل الزمالك بعد عقوبة شيكابالا





فتح محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، النار على أحمد مجاهد، رئيس اللحنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، وذلك بسبب اتخاذه القرارات بشكل منفرد.





وقال بيومي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أحمد مجاهد يريد التواجد داخل اتحاد الكرة أطول فترة ممكنة، عقوبة شيكابالا قاسية وغير مبررة ، خاصةً بعد إعلان رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عدم تعرضه للسباب من قِبل اللاعب ، فإذن على أي أساس تم إيقاف اللاعب ثمانية أشهر ؟! ".





وأضاف: "الزمالك يمكنه اللجوء إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا '' للإلتماس ضد تلك العقوبة".



