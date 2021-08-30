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ذكرى وفاة نجيب محفوظ 2006

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
عمرو عبد العاطي
ذكرى وفاة نجيب محفوظ 2006
ذكرى وفاة نجيب محفوظ 2006

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