Advertisements

مريم الخشت تنضم لقائمة أبطال مسلسل "وعد إبليس"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تعاقدت الفنانة مريم الخشت على المشاركة في مسلسل "وعد إبليس"، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من ستة حلقات فقط.

مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسري، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، والمسلسل كان يحمل في البداية اسم "العقد". 

وفي سياق آخر، تنتظر مريم الخشت حالياً عرض فيلم "ريستا"، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، كارولين عزمي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أمير المصري، وغيرهم، وإخراج محمد بكير، وهو عمل رومانسي اجتماعي. 

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الألماني

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك مجاناً.. طالع التفاصيل ؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ يوم

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:05 ص

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

07:01 ص

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements