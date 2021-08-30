مريم الخشت تنضم لقائمة أبطال مسلسل "وعد إبليس"





وفي سياق آخر، تنتظر مريم الخشت حالياً عرض فيلم "ريستا"، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، كارولين عزمي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أمير المصري، وغيرهم، وإخراج محمد بكير، وهو عمل رومانسي اجتماعي.





تعاقدت الفنانة مريم الخشت على المشاركة في مسلسل "وعد إبليس"، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من ستة حلقات فقط.مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسري، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، والمسلسل كان يحمل في البداية اسم "العقد".