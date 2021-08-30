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المتحدث باسم طالبان ينتقد شن الولايات المتحدة غارات في كابل من دون التنسيق مع الحركة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:12 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

انتقد المتحدث باسم طالبان، شن الولايات المتحدة غارات في كابل من دون التنسيق مع الحركة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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