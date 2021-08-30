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تفاصيل شخصية باسم سمرة في فيلم "الجواهرجى"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يشارك الفنان باسم سمرة حالياً في فيلم "الجواهرجي"، و خلال الأحداث يقوم بإنقاذ الفنان محمد هنيدى من الأزمة الكبيرة التي يتعرض لها، والفيلم يناقش أزمات الحياة الزوجية، بشكل كوميدي. 

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيريظ

ويعتبؤ فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد غياب 23 سنة، من تقديمهم فيلم"صعيدي في  الجامعة الأمريكية".


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