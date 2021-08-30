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رقم قياسي في واردات الكحول بسبب كورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
وكالات

سجلت واردات كوريا الجنوبية، من النبيذ رقما قياسيا العام الماضي، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على استهلاها في المنازل في ظروف جائحة كورونا.

 

وأصدرت دائرة الجمارك بيانًا قالت فيه إن كوريا الجنوبية استوردت ما تبلغ قيمته 330 مليون دولار من النبيذ في عام 2020، بزيادة نسبتها 27.3% عن العام الذي سبقه.

 

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، وصف المبلغ الذي أنفق على النبيذ بأنه الأكبر من نوعه على الإطلاق، فيما رصد أن واردات النبيذ تجاوزت واردات البيرة التي انخفضت بمقدار 19.2% على أساس سنوي إلى 227 مليون دولار.

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